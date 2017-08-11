Simav'da madalyalı kan bağışı
- Simav'da Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında bronz ve gümüş madalyaya ulaşan bağışçı vatandaşlar, altın madalyayı hedefliyor
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde 254 vatandaşın kan bağışnda bulunduğu bildirildi.
Kan bağışının hem kişisel hem de toplumsal açıdan önemli olduğunu belirten Dr. Sinan Dönmez, kan bağışında bulunmanın sosyal bir sorumluluk olduğunu söyledi Dönmez, "Simav'da yapmış olduğumuz kan bağışı kampanyası madalyalı bağışçılara sahne oldu ve yeni kan verecek vatandaşlarımıza örnek teşkil etti. Simavlı kan bağışçılarımızdan Mustafa Uşak gümüş madalyaya ulaşırken, üç ayda bir düzenli olarak kan veren bağışçımız Mustafa Türe bronz madalyayı hak etti. Simavlı kan bağışçılarına teşekkür ediyorum" dedi.
21 defa kan bağışında bulunarak bronz madalya kazanan Mustafa Türe (51) " 3 ayda bir düzenli olarak kan veriyorum, sağlıklı yaşam için herkese tavsiye ederim. Kanımın son damlasına kadar Kızılay'ın yanındayım " dedi. (MEİ-EFE)
11.08.2017 11:49:06 TSI
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