YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dursunbey Panayırı başladı

Dursunbey Panayırı başladı



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir bölgesinin en büyük panayırlarından biri olma özelliğini elinde bulunduran Dursunbey Panayırı'nın 83'üncüsü başladı.

Dursunbey'de her yıl geleneksel olarak yapılan emtia panayırı geleneksel tarihi olan 10 Ağustos'ta başladı. Bu yıl 83. si gerçekleşen Dursunbey Panayır'ına esnafın ilgisi oldukça yoğun olurken, panayır alanı geçmiş yıllara göre daha da genişlemesine rağmen satılacak yer kalmadı. İlçe dışından gelen bir çok esnaf yer kalmaması sebebi ile geri dönmek zorunda kaldı.

YSK Başkanı Sadi Güven ve Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan'ın da katıldığı panayırda AK Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın eşliğinde esnaflar ziyaret edildi. Vatandaşlarla sohbet eden Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, lunapak alanındaki oyun gruplarına da bindi. İlk gün vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu panayırın 14 Ağustos tarihine kadar süreceği ve son gün yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı bildirildi.

(HD-MŞ)



11.08.2017 11:49:35 TSI

NNNN

