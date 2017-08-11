ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye Meclis toplantıları tamamlandı

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:49
Belediye Meclis toplantıları tamamlandı
Belediye Meclis toplantıları tamamlandı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantılarını tamamladı. İki birleşim halinde yapılan Ağustos ayı olağan toplantılarında imar planı tadilat talepleri ile imar planı değişikleri karara bağlandı.
Belediye Başkan Vekili Kadir Badur başkanlığında yapılan Ağustos ayı ikinci birleşiminde 23 adet imar planı tadilat talepleri ile imar planı değişikleri görüşüldü. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile vatandaşlardan gelen talepler İmar Komisyonu raporları ile Mecliste oylanarak karara bağlandı. Ağustos ayı gündeminde yer alan, asfalt ve kaldırım payı belirlenmesi, Boğaziçi beldesi toplu taşıma hizmetlerini içeren gündem maddeleri ise bir sonraki oturumda görüşülmek üzere ertelendi.
(TT-İÇ)

11.08.2017 11:51:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce Üniversitesi'nden Gümüşova Ziraat Odası'nı ziyaret etti
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN GÜMÜŞOVA ZİRAAT ODASI'NI ZİYARET ETTİ
Düzce Üniversitesi sanayi işbirliği proje hazırlama eğitimi düzenliyor
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
Tramvay yolu için kanal açılıyor
YEREL

TRAMVAY YOLU İÇİN KANAL AÇILIYOR
Asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Mezarlık yolu açılıyor
YEREL

MEZARLIK YOLU AÇILIYOR
Kurumlar arası voleybol maçları oynanıyor
YEREL

KURUMLAR ARASI VOLEYBOL MAÇLARI OYNANIYOR
Dilara Bozan Dünya şampiyonasına gidiyor
YEREL

DİLARA BOZAN DÜNYA ŞAMPİYONASINA GİDİYOR
Düzce'de tarımsal atıklardan kimyasal ve kompozit madde elde edilecek
YEREL

DÜZCE'DE TARIMSAL ATIKLARDAN KİMYASAL VE KOMPOZİT MADDE ELDE EDİLECEK
Düzce Üniversitesi kontenjanlarını doldurdu
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARINI DOLDURDU