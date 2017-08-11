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Belediye Meclis toplantıları tamamlandı



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Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantılarını tamamladı. İki birleşim halinde yapılan Ağustos ayı olağan toplantılarında imar planı tadilat talepleri ile imar planı değişikleri karara bağlandı.

Belediye Başkan Vekili Kadir Badur başkanlığında yapılan Ağustos ayı ikinci birleşiminde 23 adet imar planı tadilat talepleri ile imar planı değişikleri görüşüldü. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile vatandaşlardan gelen talepler İmar Komisyonu raporları ile Mecliste oylanarak karara bağlandı. Ağustos ayı gündeminde yer alan, asfalt ve kaldırım payı belirlenmesi, Boğaziçi beldesi toplu taşıma hizmetlerini içeren gündem maddeleri ise bir sonraki oturumda görüşülmek üzere ertelendi.

(TT-İÇ)



11.08.2017 11:51:28 TSI

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