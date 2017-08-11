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NEÜ Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ilk ziyaretini Kilistra'ya gerçekleştirdi

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:49
NEÜ Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ilk ziyaretini Kilistra'ya gerçekleştirdi
NEÜ Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ilk ziyaretini Kilistra'ya gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile oluşturulan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Kilistra Mahallesi'nde halkı kabul etti.
NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, ulaştıkları mahallerde herkesin bu hizmetten ücretsiz faydalanabileceğini belirtti. Topluma ağız ve diş sağlığı hizmetlerini ulaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Prof. Dr. Şener, korucuyu diş hekimliği uygulamaları konusunda da NEÜ Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine gelenlerin bilgilendirildiğini ifade etti. Fakülteye gelemeyen dar gelirli, yaşlı ve engelli olan bireylere faydalı olmayı istediklerini söyleyen Prof. Dr. Şener, aracın sürekli faal olması için çabaladıklarını ve özellikle hafta sonları olmak üzere hafta içinde de klinik yoğunluğa göre fırsat oluştukça bu faaliyetlere devam edeceklerini anlattı. Şener ayrıca bu aracın hizmete geçmesinde büyük katkısı olan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e de teşekkür etti.
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Arslan Terlemez ise tüm branşlarda uzman öğretim üyeleri veya asistanlarla hizmeti hastaların ayağına götürdüklerini kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Terlemez, "Hastalarımız bu sayede uzman hekimlere ulaşmak için çaba harcamadan kendi ikamet ettikleri yerlerde bizden hizmeti alıyorlar. Halkın ilgisi sabah saatlerinden itibaren yoğundu. Hepsine hızlı bir şekilde tedavilerini uyguladık. Ağız, hijyen motivasyonlarını verdik. İnşallah buralara tekrar geleceğiz. Halk bizi ilgiyle ve hoşgörüyle karşıladı. Onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Tolgahan Çayır da, diğer uzmanlarla birlikte Kilistraya hizmet götürmek için geldiklerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını anlattı. Çayır, köyünden ayrılamayan vatandaşlara bu hizmeti götürdükleri için kendilerini iyi hissettiklerini belirtti.
Araçta tedavi olan vatandaşlar NEÜ ve Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken böyle bir hizmetin ayaklarına gelmesinin kendilerine büyük bir kolaylık sağladığını vurguladı. Vatandaşlar kilometrelerce gidip gelmeden hızlı ve sağlıklı bir şekilde tedavi olmaları bakımından da bu hizmetin önemli olduğunu kaydetti.
(AH-Y)

11.08.2017 11:52:10 TSI
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