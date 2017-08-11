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Müdür Ali Osman Acar: Başarının sınırı yoktur



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Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, TEOG sınavlarında 188 öğrencinin başarı göstermesi ilçede memnuniyetle karşılandı.

Başarının tesadüfi olmadığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, ''TEOG sonuçlarına göre Fen lisesi 3, Sosyal Bilimler 2, İmam Hatip 28 ,Anadolu Lisesi 34 ,Meslek lisesi 51 olmak üzere 188 öğrencinin başarı göstermiştir. Aslanapa'da TEOG sınav sonuçlarında geçen senelere göre gözle görülür bir artış kaydedilmiştir. Ancak başarının sınırı yoktur. Daha üst düzeyde başarı elde edebilmek için öğretmen arkadaşlarla beraber yoğun bir gayretin içindeyiz. İlkokullarda aldığımız tedbirlerle ileriki yıllarda daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Bu sene aldığımız sonuçlardan dolayı bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



11.08.2017 11:52:38 TSI

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