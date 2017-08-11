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829 MURGEM'li öğrenci üniversiteli oldu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nce 2015 yılında hizmete açılan Muratpaşa Genlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM) eğitim gören 829 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Muratpaşa Belediyesi'nce 2015 yılında hizmete açılan Muratpaşa Genlik Eğitim Merkezi, 2017 LYS tercih sonuçlarına göre 829 öğrencisini üniversiteli yaptı. 130 öğrenci ise ek yerleştirme ve sınava gelecek yıl girmek için tercih yapmadı.



Lisans ağırlıklı

2016-2017 döneminde toplam 959 öğrenci, MURGEM'e devam etti. Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre yapılan tercihler doğrultusunda MURGEM'e devam 677 öğrenci lisans, 152 öğrenci de ön lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmeye hak kazandı. Toplam 829 MURGEM'li öğrenci, ülkemizin önemli üniversitelerinde yüksek öğrenim görecek.



İlk binde 10 MURGEM'li

2017 LYS sonuçlarına göre yüzde 86.44'lük başarı oranı yakalayan MURGEM'li öğrencilerden10'u Türkiye genelinde ilk bine, 28'si ilk 20 bine, 51'i ilk 50 bine ve 85'i de ilk 100 bine girdi. Ek yerleştirme tercihiyle üniversiteli olacak öğrencilerle birlikte MURGEM'in başarı oranının yüzde 90'ı aşması bekleniyor.



Doktor, mühendis, hukukçu, öğretmen

MURGEM'li öğrencilerden 76'sı mühendislik, 25'i iletişim, 22'si hukuk, 21'i hemşirelik, 16'sı uluslararası ilişkiler, 14'ü fizik tedavi ve rehabilitasyon, 9'u kamu yönetimi, 7'si diş hekimliği, 6'sı iç mimarlık, 6'sı ilahiyat, 5'i veterinerlik, 3'ü tıp ve 3'ü de mimarlık okuyacak. Yaklaşık 100 MURGEM öğrencisi de öğretmen olabilmek için yüksek öğrenim görecek.



Başkan Uysal kutladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, MURGEM'le hazırlanarak, seçkin üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilerin başarısı ile gurur duyduklarını söyledi. Başkan Uysal, "MURGEM'li öğrencilerimiz, doktor, mühendis, öğretmen, hukukçu olup, insanlarımıza ve ülkemize hizmet edecek. Öğrencilerimizin aynı zamanda iyi birer insan olacaklarına eminim. Öğrencilerimizi, velilerimizi ve MURGEM'de hizmet veren tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



11.08.2017 11:53:07 TSI

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