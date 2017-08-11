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Düzce Üniversitesi'nden Gümüşova Ziraat Odası'nı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



DÜZCE (İHA) - Çevre ve sağlık alanlarındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü çalışma grubu, Gümüşova Ziraat Odasını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Ziraat Odası yetkilileri ile Düzce Üniversitesi heyeti arasında bir görüşme yapılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma çalışmaları çerçevesinde çiftçilere yönelik yapacağı çalışmalar ve destekler hakkında önemli bilgiler de paylaşıldı. Düzce Üniversitesi'nin çevre ve sağlık alanında yapacağı çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla, Düzce'de faaliyet gösteren tüm çiftçilere daha ayrıntılı ve geniş katılımlı bir programda ihtisaslaşma çalışmalarının anlatılması için toplantı tarihi belirlenerek ziyaret sonlandırıldı.

(TT-İÇ)



11.08.2017 11:53:58 TSI

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