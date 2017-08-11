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Kurt Kapanı Filmi Emet'te çekiliyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:53
Kurt Kapanı Filmi Emet'te çekiliyor
Kurt Kapanı Filmi Emet'te çekiliyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Yönetmenliğini Yüksel Torun'un yaptığı 'Kurt Kapanı' isimli sinema filminin çekimleri Kütahya'nın Emet ilçesinde başladı.
Vizyona kasım ayında girmesi planlanan sinema filminin oyuncu kadrosunda Yeşim Salkım, Eren Vurdem, Gaye Turgut Evin, Cengiz Okuyucu, Ümit Acar, Orhan Milli, Ramazan Doğan, Semih Baysal, Ezel Salık, Abidin Adıyaman, Furkan Baysal, Asuman Sibel Mert ve çocuk oyuncu Ayşe Tuana Şahin bulunuyor.
Yönetmen Torun, filmde rol alan oyuncularla Emet'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, aksiyon ve dram içeren bir sinema filmi çektiklerini söyledi. Filmin kasım ayında vizyona girmesinin planlandığını belirten Torun, "Aksiyon ve dram ağırlıklı bir film çekiyoruz. Film aslında bir Yeşilçam hikayesi. Sadece biraz günümüze göre modernize edildi. Üç yıldır üzerinde çalıştığımız bir hikayeyi sinemaya uyarladık. Film bir babanın oğlunun ölümüyle başlamaktadır. Film aslında içinde çok gizli bir aşkı barındırmaktadır. İnsanların geçmişinde yaptıkları hatalar, aldıkları kararlar ömür boyunca karşısına çıkmaktadır. Geçmişte kötülük yaptıysanız önünüze hep kötülükler, iyilik yaptıysanız hep iyilikler çıkar aslında, filmin de ana konusu budur" diye konuştu.
Torun, sinema filmlerini zorluklara rağmen Anadolu'da çekmeyi tercih ettiklerini dile getirerek, "Emet, filmimiz için uygun ve şirin bir ilçe. Biliyorsunuz sinema filmi çekerken karşılaştığımız en büyük eksiklik konaklama sorunu. Şanslıyız ki burada faaliyet gösteren termal otel bizim bu eksikliğimizi giderdi. Aynı zamanda film ekibi yorgunluğunu Emet'in şifalı termal sularında atıyor. Ayrıca ilçede yaşayan yetenekli insanlarımıza da filmde rol verdik" dedi.

"Filme çok büyük emekleri de vardır"

Sanatçı Yeşim Salkım da sinemanın emek verilen, herkesin sanat adına küçük paralarla çalıştığı bir sektör olduğunu dile getirdi.Salkım, "Ülkede sanatsal değeri olan bir şeyler yaptığınızda, ülke yararına bir şeyler yaptığınızda medyada alacağınız yer çok azdır. 'Filmde yeni aşk mı doğuyor, oyuncular aşk mı yaşıyor?', yok 'Birbirlerinin saçına asıldılar, dokundular' gibi magazin olayları maalesef medyada daha fazla yer almaktadır. Benim 26 yıllık sanat hayatımda gördüğüm izlenimler böyledir. Sonuç itibarıyla Türkiye'de artık her şey para için yapılıyor. Başrol oyuncuları paralarını alır. Ama yandaki oyuncular aslında daha kıymetlidir, çünkü tiyatrocudur. Filme çok büyük emekleri de vardır. Onlara para verirken üç liranın, beş liranın hesabı yapılır. Dizi sektörü böyledir. Sinema ise gerçekten emek verilen, herkesin küçük paralara çalıştığı, sanat adına iyi bir şeyler yapmaya çalıştığı bir sektördür" ifadelerini kullandı.
Kurt Kapanı filminin, Emet ilçesinin tanıtımı açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Emet Termal Resort Müdür Vekili Ramazan Sezer, toplantı sonunda film yönetmeni Yüksel Torun'a çini tabak takdim etti.(MS-EFE)

11.08.2017 11:55:52 TSI
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