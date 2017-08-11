Adana Havalimanı 7 ayda 3 milyon 171 bin yolcuya hizmet verdi
ADANA (İHA) - Adana Havalimanı'nın 7 ayda 3 milyon 171 bin 589 yolcu hizmet verdiği bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan 2017 yılı Temmuz Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Adana Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği yüzde 9 artışla 443 bin 859, dış hat yolcu trafiği 68 bin 951, toplamda ise 512 bin 810 oldu.
Aynı ayda Adana Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği önceki aya göre yüzde 6 artışla 3 bin 512 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 641 olmak üzere toplam uçak trafiği 4 bin 153'e ulaştı.
Temmuz ayında Adana Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 4 bin 811 ton olarak gerçekleşti.
2017 yılı Temmuz sonu gerçekleşmelerine göre, Adana Havalimanı'ndan 3 milyon 171 bin 589 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 26 bin 671'e, yük trafiği ise 26 bin 738 tona ulaştı.
(ELF-Y)
11.08.2017 11:56:20 TSI
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