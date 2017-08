YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Açık büfelere dikkat

ADANA (İHA) - Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, beslenmede yapılan küçük düzenlemeyle tatilden suçlu hissetmeden dönmenin mümkün olduğunu belirtti.

Çisem Gündüz, her gün sabah haşlanmış yumurta, akşam yemeğine de ızgara tavuk yemek zorunda kalmadan öğünlerde yapılacak çeşitlilikle tatilde sağlıklı beslenirken kilo kaybetmenin de mümkün olabildiğini ifade etti.

Gündüz, sağlıklı bir kahvaltının gün içinde fazladan kalori tüketmenin önüne geçtiğini belirterek, tatil kahvaltılarıyla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Her gün farklı bir kahvaltı yapmaya çalışın. Böylece aynı gün her şeyi yemek yeme isteğiniz ortadan kalkacaktır. Kahvaltınızı alırken öncelikle taze mevsim sebzelerinin olduğu tarafa yönlenin. Bunun yanında ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar tüketmeniz gün içerisindeki tokluk hissetmenizi sağlayacaktır. Bol sebzeli menemen ya da omlet alternatifini de günlük programınıza ekleyebilirsiniz. Kahvaltıda tüketilecek 1 porsiyon peynirli gözleme ortalama 400 kalori içeriyor. Bu yüzden hamur işlerinin olduğu bölümden hızlıca uzaklaşmakta fayda var. Ancak tam buğday ekmeklerinin gün boyu iştah kontrolü yapmaya yardımcı olduğunu da unutmayın. Sabahları sahanda 1 yumurta, 1 dilim beyaz peynir, 5 adet siyah zeytin, 1 tatlı kaşığı reçel, 2 dilim tam tahıllı ekmek ve yanında domates, salatalık, dereotundan oluşan yaklaşık 350-400 kalorilik bir kahvaltı iyi olacaktır."



Ara öğünlerde tercihiniz taze meyve ve kuruyemiş olsun

Gündüz, tatil dönemlerinde tehlikenin en büyüğünün ara öğün zamanlarında geldiğini belirterek, "Bu noktada seçiminiz taze meyvelerden ve kuru yemişlerden yana olmalı. Plaj çantanızda mutlaka ara öğününüz de olsun. Yoksa diğer alternatiflere kaçmak için kendinize bahaneler yaratabilirsiniz. İkindi vakitlerinde 2 top dondurmayı da tercih edebilirsiniz. Akşam yapacağınız yürüyüş ile bu kaçamağınızı dengelemiş olursunuz. Örneğin; 1 fincan şekersiz kahve ile yanında atıştırılacak 15 badem ve 3 kuru kaysının 250 kalori ile iyi bir ara öğün alternatifi olabilir" dedi.



Akşam yemeklerinde porsiyon kontrolü yapın

Özellikle açık büfeli akşam yemeklerinde kontrollü olmanın ilk adımının küçük bir tabak seçmekle başladığını ifade eden Gündüz, şu önerilerde bulundu:

"Tabağınızı doldurmadan önce büfeyi gözden geçirerek zevkinize uygun ve en sağlıklı olanları bu şekilde seçebilirsiniz. Kilo açısından tehlikeli ürünlerden olan mezeler konusunda ise ilk tercihiniz yoğurtlu mezeler olsun. Közlenmiş biber, patlıcan veya taze semizotunu yoğurtla karıştırarak kalori hesabı yapmadan rahatça tüketebilirsiniz. Ana yemek olarak da ızgara, haşlama, buğulama yöntemiyle hazırlanmış tüm yemekleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Yanında zeytinyağlı sebze yemekleri veya salatayı da mutlaka bulundurun. 150 gram ızgara tavuğun yanında semizotlu yoğurt, salata ve 1 dilim tahıllı ekmek ile yapılacak sağlıklı bir ana öğün yaklaşık 500 kalori."



Meyve suları yerine ayran tüketin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yazın tüketmek gereken sıvı miktarını da artırmakta fayda olduğunu söyleyerek, "Normal şartlarda kişinin günlük olarak her bir kilosu için 30 ml su alması gerekirken yaz aylarında bu miktar artıyor. Tatil dönemlerinde kalori artışının önemli nedenlerinden biri de normalden fazla tüketilen asitli meşrubatlar ya da meyve suları. Bunların yerine su ya da ayran tüketilebilir. Aynı zamanda meyve aromalı olmayan maden suyu da tercih edilebilir. Gün içinde kaybedilen minerallin alınmasına da yardımcı olacak maden suyu ve ayran ikilisi aynı zamanda sağlıklı bir ara öğün alternatifi. Ancak unutulmasın ki maden sularını kalp hastalarının ölçülü tüketmesi gerekiyor" dedi.

