Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ortaya çıkarıldığı günden bugüne kamuoyunun gündeminden düşmeyen, bir yıllık süreçte 9 kez dönemin Kültür ve Turizm Bakanı'nın Milas'a gelmesine neden olan 'Uzunyuva' olarak bilinen Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, bir tarih kenti Milas'a kuşkusuz çok kazandıracak. Böyle bir zenginliğe sahip olduklarının farkında olan Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yöneticileri, Hekatomnos özelinde kentin tanıtımı için atağa kalktı.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, 100 yılın buluşu olarak adlandırılan Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı'nın bir an önce kültür turizmine kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek; "UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan bu değeri bir an önce tümüyle ortaya çıkarmak ve kültür turizmine kazandırmak zorundayız. Milas'ın tanıtımına çok büyük katkıda bulunacak bu değer, bir anlamda bizim rüyamız oldu" diyerek, konuya olan bakış açılarını anlattı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer; "2013 yılından bu yana bu konuda gerçekten elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Her fırsatta, gelen tüm konuklarımıza, katıldığımız her fuarda mutlaka Hekatomnos'u ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu alan 100 yılın buluşu olarak kabul edildi ve yaşadığımız kentin tanıtımında çok önemli bir yer işgal etmektedir. MİTSO olarak bu bilinçle hareket ediyoruz.

Konuyla ilgili broşürler, plaketler, bardak altlığı, çini tabaklar, banner, duvarlara asılan tablolar gibi pek çok objeyi yaptırdık ve mümkün olduğu kadar insana ulaştırmaya çalışıyoruz. Oda olarak gönderdiğimiz tüm postaların üzerine yapıştırdığımız pul bile Hekomnos ile ilgilidir.

Sadece bu konuda değil, sahip olduğumuz 27 ören yerini tanıtmaya çalışıyoruz. Beçin Kalesi, Labranda ve hatta komşu ilçemiz Yatağan'daki Stratonikeia Antik Şehri'nin de bu tanıtım programında başı çektiğini söyleyebilirim. Son olarak ulusal düzeyde yayın yapan bir havayolu dergisinde Hekatomnos'a yer verildi. Bunlar bizim için gurur kaynağıdır ancak yetmez. Konuyu daha farklı bir şekilde ele almalı, kent olarak bir bütün şeklinde hareket etmeliyiz. Her yıl belki de yüzbinlerce insanın Milas'a gelmesini bu değerlerimizi gerekli tanıtımları yaparak görmelerini sağlayabiliriz.

MİTSO olarak biz her türlü desteği vermeye hazırız. İlçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin de bu konuda elinden geleni yaptığını biliyoruz ancak bu konuya biraz daha fazla eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Örneğin Hekatomnos ve Beçin Kalesi'nin, Unesco geçici listesinden kalıcı listeye alınması demek turizm adına Milas'a gerçekten önemli bir artıyı sağlaması demektir. Elbette sahip olduğumuz değer yalnızca Hekatomnos değil. Balımız, halımız, zeytin ve zeytinyağımız, yöresel sabunumuz, balığımız ve daha birçok zenginliğimiz var. Bunları bir harman yaparak bir paket şeklinde tanıtmalı ve tüm dünya milletlerinin buraya gelmesini sağlamalıyız" diyerek, özellikle tarih ve kültür kenti olan Milas'ın tanıtım noktasında daha etkin hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gece-gündüz demeden bu konuda proje üretmek, ortaya çıkan her fırsatı değerlendirmek adına çalıştıklarını söyleyen MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer; "Tabiri caizse tanıtımla yatıp, tanıtımla kalkıyoruz. Bu anlamda MİTSO olarak yalnız olmadığımızı biliyoruz fakat bizim isteğimiz toplumdan, kurum ve kuruluşlardan biraz daha destek, konuya daha fazla sahip çıkma refleksidir.

Geçtiğimiz hafta sonunda Olcay Akdeniz arkadaşımızın hazırladığı Karia Sempozyumu'nda Hekatomnos ve Beçin Kalesi yine ön plana çıktı. Sempozyuma çok değerli yerli ve yabancı konuğumuzun yanı sıra bakanlık temsilcisi de katıldı. Orada yaptığım konuşmada da bu konuyu gündeme getirerek, herkesin dikkatini çekmeye çalıştım" dedi.

Ortaya çıkış tarihinden bugüne gelinen noktayı da değerlendiren MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer; "Yetkililerden aldığımız bilgilere göre bu sene Ekim-Kasım gibi çalışmaların tamamlanacağı, gezilmesi için alanın hizmete sunulacağı belirtiliyor. Orada kurulacak olan iki ayrı müze de alana ayrı bir zenginlik katacaktır.

Kısaca MİTSO olarak deniz-kum-güneşten daha fazla kültür ve tarihe önem veren bir anlayıştayız" dedi.

