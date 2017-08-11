Biçer motorundan düşen bir kişi yaralandı
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde kendisine ait tarlayı biçen bir kişi, biçer motorundan düşerek yaralandı.
Arpaçay'da E.B. kendisine ait tarlayı biçer motoruyla biçerken, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle biçer motorundan düştü.
Biçer motorundan düşerek yaralanan E.B. akrabalarının yardımıyla Arpaçay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-Y)
11.08.2017 12:02:51 TSI
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