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Emniyetle kulaç atıyorlar

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:04
Emniyetle kulaç atıyorlar
Emniyetle kulaç atıyorlar

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 'Her Şey Umutla Başlar' Projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan 20 genç için yüzme kursu açıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen Her şey Bir Umutla Başlar Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Kayseri'nin farklı mahallelerinde oturan, sosyal ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle yüzmeyi öğrenememiş 11-17 yaş aralığındaki çocuklar arasından, mahalle polislerince tespit edilen ve yüzmeyi öğrenmeye hevesli 20 çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini en iyi şekilde tamamlamak, ahlaklı, disiplinli, fiziksel becerisi yüksek bireyler olması, topluma sağlıklı bir şekilde uyumlarının sağlanması, sosyal çevrelerini genişlettirerek suç ortamlarından uzaklaştırılması amacıyla açılan yüzme kursu başladı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle evlerinden alınan çocuklar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan olimpik yüzme havuzunda yüzmenin keyfini çıkarıyor.
Çocukların aileleri de çocuklarının mutluluklarına ortak olduklarını, böyle güvenilir bir ortamda çocuklarının sosyalleşmelerine katkıda bulunan Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.
(AG-Sk)

11.08.2017 12:06:29 TSI
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