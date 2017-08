YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Binlerce Tarsuslu Bülent Serttaş ile coştu

Binlerce Tarsuslu Bülent Serttaş ile coştu

- Tarsus Belediye Başkan Şevket Can:

- "Allah'a şükürler doğduğum, büyüdüğüm kente hizmet ediyorum"



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenliklerinde binlerce kişiye unutamayacakları bir gece yaşattı.

Şehitishak Mahallesi'nde gerçekleştilen etkinlikte ilk olarak yerel sanatçı Tarsuslu Öner sahne aldı. Daha sonra sahne alan Bülent Serttaş, binlerce Tarsusluya şarkılarını seslendirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Yaz Şenliklerini bölge bölge yaptıklarını söyledi. Can, "Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Bana doğup büyüdüğüm memleketime hizmet etme fırsatı verdi. Gündüz yorulmadan, gece uyumadan var gücümüzle dili, dini, ırkı, memleketi, milleti, partisi ne olursa olsun Allah rızası için çalışıyoruz. Allah rızası içinde çalışmaya devam edeceğiz. Ayrım yapmadan hakkaniyeti uygulayarak şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla belediyecilik yapıyoruz. Belediyecilik sadece yol yapmak, park yapmak değildir. Belediyecilik şehrimizde yaşayan bütün insanları severek, acısını paylaşarak, sevincine ortak olarak, derdiniz derdimiz, acınız acımız düşüncesiyle çalışıyoruz. Belediyecilik dokunmaktır, belediyecilik hissetmektir, belediyecilik yaptığın işi severek yapmaktır. Bizde yaptığımız işi severek yapıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz hizmetlerimizin yanı sıra, kardeşliğimizin devam etmesidir, şehrimizde huzurumuzun bozulmamasıdır. Çocuklarımıza evlatlarımıza yaşanabilir bir şehir bırakmak için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

11.08.2017 12:08:10 TSI

