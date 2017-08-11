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Türk turizmine müjde



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Jet2.com ve Jet2holidays talebi karşılamak için Türkiye kapasitesini artırıyor. Bu kapasite artışı ile beraber Jet2.com ve Jet2holidays, İngiltere'deki 9 uçuş noktasından yüksek sezonda Türkiye'ye haftada 47 uçuş yapacak.

Jet2.com ve Jet2holidays CEO'su Steve Heapy, "Türkiye, sıcak iklimi ve zengin kültürü ile İngiliz tatilcilere kaliteli tatil sunan muhteşem bir destinasyondur. 2018 Türkiye yaz programımızı satışa sunduğumuzdan itibaren rezervasyonlarımızda büyük bir artış gördük. Bu nedenle Türkiye uçuş programımızı Dalaman Bölgesi dahil daha da arttırmaktan memnuniyet duyuyoruz" müjdesini verdi.

Jet2.com ve Jet2holidays'dan yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

"27 Temmuz 2017: Jet2.com ve Jet2holidays piyasa talebine karşılık 2018 sezonuna daha çok uçak ve daha çok tatil paketi arz etmiştir. Dalamana yeni rota olarak Birmingham ve Edinburgh'tan uçuşlar konulacaktır, ayrıca mevcut uçuş noktalarından önemli oranda artışlar olacaktır.

Daha önce 2018 yılında Türkiye'deki kapasitelerini önemli ölçüde artıracağını ileten Jet2.com, Mayıs ayından itibaren 2018 sezonu için avantajlı erken rezervasyon satışlarına başlamış ve gelen talep artışına istinaden kapasitesini daha da artırmıştır. Jet2.com ve Jet2holidays % 107 kapasite artışı ile birlikte 2018 yılı için Türkiye'ye 460.000 koltuk arz etmektedir"

İngiltere'den Dalaman'a 67 Bin İlave Koltuk Satışı

Açıklamada, Jet2.com ve Jet2holidays Türkiye programını güçlendirme amacı ile İngiltere'den Dalaman'a 67.000 ilave koltuk satışı arz etmiş olduğuna da işaret edilerek, şunlar paylaşıldı:

"Söz konusu artış Birmingham ve Edinburgh'tan Dalaman'a açılacak olan yeni hatları da kapsamaktadır.Jet2.com ve Jet2holidays piyasa talebine istinaden East Midlands (%93) ve Londra Stansted (%185) havalimanlarından Dalaman'a arz edilecek koltuk sayısını önemli ölçüde artırmaktadır.

Söz konusu kapasite artışı İngiliz tatilcilere Türkiye'nin sunduğu fiyat-kalite bakımından uygun tatil seçeneklerinden yararlanmaları için daha fazla fırsat verecek ve Paskalyadan itibaren başlayan uçuş programı sezonun erken başlayarak uzamasını sağlayacak, böylece tatilciler baharın güneşini daha da erken tadabilecekler. Jet2holidays'in sunmuş olduğu 2-5 yıldızlı otellerin geniş yelpazesi ile bu program, Paskalya tatilinde çiftlerin ve ailelerin yanı sıra bahar güneşinde keyif arayan golfçüler için de idealdir.

Türkiye'ye Haftada 47 Uçuş

Bu kapasite artışı ile beraber Jet2.com ve Jet2holidays, İngiltere'deki 9 uçuş noktasından yüksek sezonda Türkiye'ye haftada 47 uçuş yapacaktır.

Türk Turizmine Müjde

Jet2.com ve Jet2holidays CEO'su Steve Heapy:

"Türkiye, sıcak iklimi ve zengin kültürü ile İngiliz tatilcilere kaliteli tatil sunan muhteşem bir destinasyondur. 2018 Türkiye yaz programımızı satışa sunduğumuzdan itibaren rezervasyonlarımızda büyük bir artış gördük. Bu nedenle Türkiye uçuş programımızı daha da arttırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni rotalar, daha fazla uçuş sayısı ve satışta olan cazip fiyatlı tatil paketleriyle Türkiye'nin, bizim şimdiye kadar planlamış olduğumuz en geniş yaz programımızın büyük başarı hikâyelerinden biri olacağını umuyoruz." dedi.

Birleşik Krallık ve İrlanda Türkiye Kültür ve Turizm Ataşesi Selçuk Can, "Türkiye'ye tatil talebinin arttığını ve ek uçuşların planlandığını duymaktan çok memnunuz" dedi. "Jet2.com ve Jet2holidays, İngiltere'deki en büyük ortaklarımızdan biridir. Jet2 ekibine yıllar boyunca Türkiye için gösterdikleri özverili çalışmaları ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. "

Güvenç: Dalaman doğal bir cennet

Dalaman Havalimanı CEO'su Hamdi Güvenç, "Bu kapasite artışı haberini almaktan mutluluk duyuyoruz ve uçuşların önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artacağına inanıyoruz. Birleşik Krallığın en büyük Tur Operatörlerinden olan Jet2.com ve Jet2holidays, Dalaman'a gerçekleştireceği başarılı operasyonlar neticesinde büyümesi devam edecektir.

Uluslararası bir destinasyon olan Dalaman, İngiltere'de en iyi bilinen tatil noktalarından biridir. Bölgemizde yerleşik yaklaşık 5.000 İngiliz Vatandaşı yaşamaktadır ve her yıl 1 milyon civarında İngiliz misafir ağırlanmaktadır. Dalaman sadece cazip bir turizm bölgesi değil, Kalkan'dan Datça'ya uzanan, Ölüdeniz, Fethiye, Marmaris ve Dalyan'ı kapsayan doğal bir cennettir. Hemen yanı başımızdaki güzel Akdeniz ve Ege köylerinde doğayla yeniden buluşarak ahşap teknelerle kral mezarları ve sazlıkları dolaşabileceğiniz bir cennet var. Söz konusu doğal güzellikleri, kalitesi ve fiyat avantajları ile Dalaman, İngiliz gezginler için en iyi ve en cazip seçenektir" dedi

(CC-MB-Y)



11.08.2017 12:08:49 TSI

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