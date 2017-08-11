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Körfez kampüsünde kaba inşaat bitmek üzere



(Fotoğraflı)



İsmail Kurt

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'nde sona doğru gelindi; alanda kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı.

Körfez Belediyesi tarafından yapımına kısa süre önce başlanan ama inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'nde kaba inşaatın yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Blokların tek tek yükseldiği alanda inceleme yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve müteahhit firma yetkililerinden gelinen nokta hakkında bilgiler aldı. Blokları dolaşan Başkan İsmail Baran, bazı konularda da talimatlar verdi. 4 bin 500 öğrencinin eğitim göreceği kampüsün tamamlanmasıyla birlikte ilçeye değer katacağını belirten Başkan İsmail Baran, "Hereke'de bir diğer fakülte projemizde de sona doğru yaklaştık. 2018'de İlimtepe bölgesindeki üniversite projemizin de hayata geçmesiyle Körfez 'ilim kenti' olma yolunda önemli bir adım daha atacak" ifadelerini kullandı.

(RFK-Y)



11.08.2017 12:11:26 TSI

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