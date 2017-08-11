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Yaz kursunu tamamlayan çocuklar şelaleyi gezdi



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VAN (İHA) - Hak ve Kardeşlik Derneği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği "Geleceğin İnşası İçin Maneviyatlı ve Nitelikli Gençlik" projesi kapsamında çocuklar Muradiye Şelalesine götürüldü.

Hak ve Kardeşlik Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Naki Erdemir, Medya ve Basın Komisyonu Başkanı Ercan Ulutaş, Genel Sekreter Abdulselam Kılıç'ın da katıldığı geziyle ilgili Proje Koordinatörü Mustafa Akbaş bir açıklama yaptı. Hak ve Kardeşlik Derneği olarak çocuklara yaklaşık iki aydır vermiş oldukları yaz kursunu bugün itibari ile bitirdiklerini ifade eden Akbaş, "Muradiye gezisini de bu vesile ile öğrencilerimize bir ödül mahiyetinde tertip ettik" dedi.

Naki Erdemir ise, kenar mahallelerde farklı risk gruplarında yaşayan çocukları imkanları ölçüsünde hayata hazırlayarak çeşitli konularda eğitimler verdiklerini söyledi. Erdemir, "Hak ve Kardeşlik Derneği başka derneklere benzemez, çünkü laf değil icraat yapar. Bugünkü Muradiye gezisine katılan çocukları biraz da olsa eğlendirebildiysek kendimizi mutlu sayarız. Bundan sonra da daha güzel projelerle üstüne koyarak cemiyete ve toplumun her kesimine faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

(MSA-Y)



11.08.2017 12:12:44 TSI

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