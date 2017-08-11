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İl Müftülüğü'nce 'Cami-Çocuk Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.



(Fotoğraflı)



Abdurrahman Dulkadir

KIRŞEHİR (İHA) - İl Müftülüğü'ne bağlı ve cami ve Kur'an kurslarında yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilerin katıldığı 'Cami-Çocuk Buluşması' programı gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi Camiinde düzenlenen etkinliğe katılan İl Müftüsü Osman Arslan, çocuklarının Kur'an okumasına vesile olan ebeveyne teşekkür etti.

Programa, İl Müftüsü Osman Arslan, Din görevlileri, öğrencilerin velileri ve öğrenciler katıldı. Programa katılan öğrenciler, yaz boyunca gördükleri eğitimler, yaptıkları etkinliklerden elde ettikleri bilgi ve becerilerini sergiledi.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan Kırşehir İl Müftüsü Osman Arslan, " Çocuklarını camilere ve Kur'an kurslarımıza göndermek suretiyle yavrularının Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine vesile olan anne ve babalara teşekkür ediyorum. Kurslarımıza devam eden öğrencilerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda büyük bir özveri ile görev yapan görevlilerimize teşekkür ediyorum. "dedi.

Program öğrencilerin okudukları Kur'an-ı Kerim, ilahiler ile devam etti.

(EÖ-SK)



11.08.2017 12:13:31 TSI

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