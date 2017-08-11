ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İl Müftülüğü'nce 'Cami-Çocuk Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:11
İl Müftülüğü'nce 'Cami-Çocuk Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.
İl Müftülüğü'nce 'Cami-Çocuk Buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.

(Fotoğraflı)

Abdurrahman Dulkadir
KIRŞEHİR (İHA) - İl Müftülüğü'ne bağlı ve cami ve Kur'an kurslarında yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilerin katıldığı 'Cami-Çocuk Buluşması' programı gerçekleştirildi.
Hoca Ahmet Yesevi Camiinde düzenlenen etkinliğe katılan İl Müftüsü Osman Arslan, çocuklarının Kur'an okumasına vesile olan ebeveyne teşekkür etti.
Programa, İl Müftüsü Osman Arslan, Din görevlileri, öğrencilerin velileri ve öğrenciler katıldı. Programa katılan öğrenciler, yaz boyunca gördükleri eğitimler, yaptıkları etkinliklerden elde ettikleri bilgi ve becerilerini sergiledi.
Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan Kırşehir İl Müftüsü Osman Arslan, " Çocuklarını camilere ve Kur'an kurslarımıza göndermek suretiyle yavrularının Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine vesile olan anne ve babalara teşekkür ediyorum. Kurslarımıza devam eden öğrencilerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda büyük bir özveri ile görev yapan görevlilerimize teşekkür ediyorum. "dedi.
Program öğrencilerin okudukları Kur'an-ı Kerim, ilahiler ile devam etti.
(EÖ-SK)

11.08.2017 12:13:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; &quot;Kırşehir'e hizmet için gece gündüz çalışıyoruz&quot;
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR BAHÇECİ; "KIRŞEHİR'E HİZMET İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"
Evini esrar bahçesine çevirdi
YEREL

EVİNİ ESRAR BAHÇESİNE ÇEVİRDİ
Kafasına kalas düşen işçi ağır yaralandı
YEREL

KAFASINA KALAS DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
Kırşehirli gençler saz yapımını öğreniyor
YEREL

KIRŞEHİRLİ GENÇLER SAZ YAPIMINI ÖĞRENİYOR
AK Parti Merkez İlçe Seçimi için temayül yoklamasına gitti
YEREL

AK PARTİ MERKEZ İLÇE SEÇİMİ İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASINA GİTTİ
Kırşehir Belediyespor'dan transfer atağı
YEREL

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN TRANSFER ATAĞI