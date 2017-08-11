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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; "Kırşehir'e hizmet için gece gündüz çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şehir genelinde yapılan kilit parke, alt yapısı tamamlanan sokak ve caddelerde sert zemin ile içme suyu çalışmalarını inceledi.

Kırşehir'e hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çalışmalarda aksamalar olmaması için yerinde incelemeler yaptığını söyledi.

Yapılan çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Belediye olarak şehrin pek çok noktasında çalışmalar sürdürüyoruz, Bahçelievler mahallesinde alt yapısı biten sokak ve caddeler de sert zemin çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşıkpaşa Mahallesi Masal Park yanında asfalt kazıma çalışmalarımızda da önemli hız kazanıldı."dedi

Saha çalışmalarının teknik ekiple doğru ve kontrollü yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizde oluşan aksaklıkları giderip modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şehrin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, sert zemin, kilit parke ve asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz altyapı sorunu olmayan, modern, çağdaş bir Kırşehir'dir. Hizmet için verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam ediyoruz.''

(EÖ-SK)



11.08.2017 12:14:51 TSI

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