Burhaniye'de Malmüdürü Mustafa Ak görevine başladı
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Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Mahmut Şalvarcı'nın emekliye ayrılması ile boşalan Mal Müdürlüğüne Mustafa Ak atandı. Çorum'un Laçin ilçesinden gelen Ak, görevine başlarken, ilçeye ilk kez geldiğini söyledi.
Burhaniye'de, Mahmut Şalvarcı'nın emekliye ayrılması ile boşalan ve bir süredir vekaletle yürütülen malmüdürlüğüne atanan Mustafa Ak, ilçeye gelerek görevine başladı. 28 yıllık memur olan yeni Mal Müdürü Mustafa Ak, ilk kez geldiği Burhaniye'yi çok iyi bulduğunu söyledi. Müdür Ak, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacağını kaydetti.
(FT)
11.08.2017 12:15:24 TSI
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