YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde'de çocuklar daha güvenli olacak

Niğde'de çocuklar daha güvenli olacak

(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak "Çocukların korunmasına yönelik " denetim uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 100 polisin katılımı ile parklar, kafeler, metruk binalarda uygulama yapıldı. 37 işyeri denetlenirken 559 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Yine uygulama kapsamında 16 internet kafe, 34 kahvehane, 15 iddia bayi, 12 içkili yer ve 31 büfe kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Niğde Merkez, Bor, Ulukışla, Çiftlik, Çamardı ve Altunhisar ilçelerinde uygulamanın yapıldığı ve sık sık yapılacağını bildirdi.

(YE-SK)



11.08.2017 12:16:14 TSI

NNNN

