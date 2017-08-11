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Niğde'de çocuklar daha güvenli olacak

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:13
Niğde'de çocuklar daha güvenli olacak
Niğde'de çocuklar daha güvenli olacak
(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak "Çocukların korunmasına yönelik " denetim uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 100 polisin katılımı ile parklar, kafeler, metruk binalarda uygulama yapıldı. 37 işyeri denetlenirken 559 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.
Yine uygulama kapsamında 16 internet kafe, 34 kahvehane, 15 iddia bayi, 12 içkili yer ve 31 büfe kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Niğde Merkez, Bor, Ulukışla, Çiftlik, Çamardı ve Altunhisar ilçelerinde uygulamanın yapıldığı ve sık sık yapılacağını bildirdi.
(YE-SK)

11.08.2017 12:16:14 TSI
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