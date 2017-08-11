Başkan Duymuş, İvrindi Belediye Başkanı Baydar ile bir araya geldi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Balıkesir'in İvrindi İlçe Belediye Başkanı Recai Baytar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklamada bulunan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Belediye çalışmalarımız hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
(DA-Y)
11.08.2017 12:16:40 TSI
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