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Başkan Muğlu: "Çiftçilerimize hizmet için gece gündüz çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Karaman çiftçisine hizmet için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, hizmete giren yeni oda binasını tanıtmak ve bir yıllık icraatlarını anlatmak üzeri bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Ziraat Odası Başkan Vekili Mehmet Bayram ile meclis üyeleri de katıldı. Yeni hizmet binalarını kısıtlı imkanlara rağmen 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladıklarını anlatan Muğlu, "Oda olarak köylerimizde çitçimize ekipman desteği verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Birçok köyümüze arpa kırma makinası verirken, eleme tesisleri de kurduk. Bu işlerin büyük bir bölümünü özel idare destekli yaptık" dedi.

Oda bünyesindeki çalışan ziraat mühendisleriyle sürekli arazide olduğunu da belirten Muğlu, "Ziraat mühendislerimiz çiftçinin neye ihtiyacı var bize bildirir. Biz de araziye ineriz oradaki sorunları gideririz. Bu bizim asli görevimizdir. Ereğli Şeker, geçtiğimiz yıl pancarda sistem değişikliğine gitti. Bu neydi. Pancarda randevu sistemine geçildi. Eğer bu sisteme uymuş olsaydık çiftçinin tonlarca pancarı yağan yoğun kar yağışı nedeniyle toprak altında kalacaktı. Bizim girişimlerimiz sonucunda çiftçimiz pancarını sökerek teslim etti. Randevu sistemine biz de varız. Ama şartlar sağlanırsa varız" diye konuştu.

Karaman Ziraat Odası'nın yaptığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında da bilgi veren Muğlu, "Karaman'da elma pazarının artırılması ve üretim kalitesinin yükseltilmesi için elma standartları çalıştayını düzenledik. Çiftçilerimizi ekonomik açıdan da rahatlatmak ve kaynak bulmalarına olanak sağlamak için birçok bankalar ile protokoller imzalayıp çiftçilerimizle bankaları bir araya getirdik. Karaman Ziraat Odası olarak yıllık yayınlanan 'Karaman'da Tarım' dergisi ile çiftçilerimize tarımla ilgili olarak en güncel bilgi ve haberleri paylaşıyoruz. Tohum eleme tesisimizin yenileme ve modernizasyon işlemini yaparak çiftçilerimize, hem piyasanın altında fiyat hem de ücretsiz çuval hizmeti ve bunun yanında da en kaliteli ilaçlarla eleme hizmeti vermekteyiz. 2017 yılında ilimizde lavanta ekimi yapıldı. İlimiz Karacaören köyü bölgesinde bu yıl ilk defa Kozmetik Sanayi bitkisi olan Lavantanın deneme ekim ve hasadı yapılmıştır. Karaman'da çiftçilerimizin tarım ile ilgili konulara ve bilgilere daha hızlı ulaşabilmesi için SMS ve sosyal medya çalışması kurduk" diye konşutu.

Başkan Muğlu, toplantının sonunda yeni hizmet binasını basın mensuplarına gezdirdi.

(MD-AH-Y)



11.08.2017 12:16:49 TSI

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