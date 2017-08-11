YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da, 'Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı'

Elazığ'da, 'Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı'



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, 'Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı'nda katılımcılar istişarede bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından mesleki eğitimin geliştirilmesi için, Elazığ'da 'Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı' yapıldı. Çalıştayda mesleki ve teknik eğitim ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler, sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin durumu ele alındı.

Mesleki ve teknik eğitimin ülkemizin geleceğine yön verme noktasında önemli bir paya sahip olduğunu belirten Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zeki Ulufer, "Mesleki ve teknik eğitim sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, teknolojik altyapı yatırımlarını güçlendirilmesini, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve özel sektörle yakın bir iş birliğini gerekli kılmaktadır. Bizlerinde temel hedefi genç nüfusumuza mesleki ve teknik eğitim ile ilgili gerekli bilgi ve yetkinliği kazandırarak yerel, ulusal ve uluslar arası iş piyasasının beklentilerine uygun hale getirmektir" dedi.

Ulufer'in açıklamalarının ardından, katılımcılarla karşılıklı görüş alış verişlerinin yapıldığı çalıştay yapıldı.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen programa Milli Eğitim Bakanlığı Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Tarhan Özkaya, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zeki Ulufer ve davetliler katıldı.

(YÖ-HİV-Y)



11.08.2017 12:17:01 TSI

NNNN

