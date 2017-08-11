Yılmaz ve Yalçın bir araya geldiler
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanımızı Servet Yılmaz bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Kendilerine hoş sohbetleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(DA-Y)
11.08.2017 12:17:03 TSI
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