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Mavi hastanede hastalara sürpriz program



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne bağlı Mavi Hastane Yerleşkesi Palyatif Bakım Servisi çalışanları hastalara hoş bir program hazırladı.

Hastaları bir yerde buluşturarak kısır, pasta, çay, meşrubat ikramında bulunan hemşire ve sağlık çalışanları söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla hastalara unutulmaz, görülmeyen sürpriz anlar yaşattı. Programa Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Musrafa Karagülle, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Başak Erben, Hastane Müdür Yardımcısı Turgut Gümüş, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve hastalar büyük ilgi gösterdi. Hastalar ve hasta yakınları karşılaştıkları bu sıra dışı etkinlikten dolayı hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

Hastane Yöneticisi Karagülle, "Hastaneler genellikle alışılagelmiş olarak hasta muayene ve tedavileri ile gündeme gelirler. Hastanelerde gerek sağlık yöneticileri, gerek sağlık çalışanları ve hastalar bu konularla meşgul olurlar. Hastalarımızın moral ve motivasyon kazanması, hasta ve sağlık çalışanı kaynaşması, insan beyninin en iyi şekilde dinlenmesi, sosyal konulara değinerek de sağlanabilir. Biz de yönetim olarak bu tür sosyal faaliyetlere hastanemizde zaman zaman yer vereceğiz. Etkinliğimize emeği geçen sağlık çalışanlarımızı kutlarım" şeklinde konuştu.

(İHA-Y)



11.08.2017 12:18:24 TSI

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