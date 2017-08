YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükler bahçede, çocuklar derste

Büyükler bahçede, çocuklar derste



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde doğudan gelen mevsimlik tarım işçileri fındık bahçesinde çalışırken, çalışması yasak olan 16 yaşından küçük çocuklara ise Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında eğitim veriliyor.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Mehmet Aktiken, Müftü Vedat Başsan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Kuzu ile birlikte fındık toplamak amacıyla Ünye'ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için METİP kapsamında Sahilköy Mahallesi'nde kurulan alanı ziyaret etti.

Fındık hasadı için ilçeye Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen vatandaşların yılın 8 ayını Anadolu'nun değişik yörelerinde geçimlerini sağlamak amacı ile tarım işçiliği yaparak geçirdiğini belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Okul çağındaki çocuklarımız aileleri ile birlikte Türkiye'nin değişik il ve ilçelerini dolaşıyorlar. Biliyorsunuz ki, 16 yaşından ufak çocukların çalışması yasak. METİP'in amacı çocukların bahçelerde çalışmasına engel olmak ve çocukların gelişimine katkı sağlamaktır. Dolayısıyla aileler fındık toplamaya gittiğinde bu alanda kalan çocuklarımızın boş vakitlerini değerlendirmek üzere, yaşlarına göre eğitim programı uygulanıyor. Bu uygulanan programlarda çocukların eğitimlerini tam anlamda alabilmeleri için devlet olarak her türlü imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Burada eğitim veren gönüllü öğretmenlerimiz var. Ben bu öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Çocukların eğitim-öğretimden geri kalmamaları için büyük bir gayret ve sabır içinde ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi OSKİ Müdürlüğü iş birliğinde METİP alanında eğitimden sağlığa güvenlikten temizliğe her türlü hizmeti birlikte vatandaşlarımıza veriyoruz. Sahilköy Mahallesi'nde bulanan bu alan Ordu Üniversitesi'ne tahsis edildi. Önümüzdeki yıl METİP alanı için yeni bir yer tespit ederek, mevsimlik tarım işçilerimize daha huzurlu, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmayı planlıyoruz. Buraya gelen işçilerimizin çoğu Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan geliyorlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen işçiler, Ünye'de yaşayan vatandaşlarımız ile dostluk ve kardeşlik örneği sergiliyorlar. Bu da çok önemli bir durum" dedi.

İnceleme sırasında, çocuklara verilen eğitim, METİP alanının düzen ve tertibatı hakkında görevlilerden bilgi alan Kaymakam Güney, çocuklarla yakından ilgilenerek, tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret edip onlarla sohbet etti.

(HA-SLH-Y)



11.08.2017 12:19:29 TSI

NNNN