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Edremit'te drone ile ilaçlama çalışması

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:17
Edremit'te drone ile ilaçlama çalışması
Edremit'te drone ile ilaçlama çalışması

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü'nün sulak bölgelerinde karasinek, sivrisinek ve üveze karşı drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Edremit Belediyesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen sineklerle mücadele için drone kullandı. İlk olarak Edremit Halk Plajı'nın da bulunduğu sahillerde gerçekleştirilen ilaçlama, daha sonra birçok bölgede yapıldı. Van'da, haşereyle etkin mücadele yürütülmesi amacıyla araçların giremediği bölgeler drone yardımıyla ilaçlanırken, böylelikle sineklerin üremesinin de önüne geçiliyor.
İlçede ilk kez drone ile ilaçlama çalışmaları yapıldığını söyleyen Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, sağlıklı yaşam ortamı sağlanmasının belediye olarak asli görevleri olduğunu belirtti. Bugüne kadar insan gücü ile devam eden ilaçlama çalışmalarının drone sayesinde yeni bir döneme girdiğini kaydeden Çiçekli, daha önce ekiplerin ve araçların giremediği bölgelere artık drone ile ulaşıldığını ifade etti. Çiçekli, "Bu yöntem ile birlikte karasinek, sivrisinek ve üveze karşı etkin bir yol izlemiş olacağız. Daha önce ulaşılmayan bölgelerde bu haşereler tekrar çoğalıyorlardı. Ama drone sayesinde çok daha etkin noktalara ulaşarak, buna bir nevi neşter vurmuş oluyoruz. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın işbirliği ile ilçemizde sineklerin bulunduğu mevcut alanlarda ilaçlama çalışmalarımız devam edecek" dedi.
(MSA-Y)

11.08.2017 12:19:39 TSI
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