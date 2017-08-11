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Yeni mahallede halk konseri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserlerinde Yeni Mahalle sakinleri, sevilen sanatçı Hira eşliğinde keyifli bir gece geçirdi.

6. Dere Sokak'ta düzenlenen halk konseri Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Yeni Mahalle Muhtarı Halit Çeltik'in yanı sıra çok sayıda Eskişehirlinin katılımıyla gerçekleşti. Belediye ekiplerinin konuklara patlamış mısır ikram ettiği konser alanına akın eden mahalle sakinleri, sevilen sanatçı Hira'nın söylediği türkü ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Geceye katılan Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bir konuşma yaparak, "Buradan gördüğüm manzara o kadar güzel ki anlatamam. Bütün Türkiye hep böyle olsun, hep yüzler gülsün. Bu ülkede ihtiyacımız, hep birlikte kucaklaşmamız ve birlik olmamız. Bunu ortaya çıkaran kıymetli Başkanımız Ahmet Ataç'a, fedakarca çalışan Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına bu konserleri farklı mahallelerde gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. En kötü günümüz böyle olsun" diye konuştu.

Vatandaşlara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, konsere gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederek, "Gerçekten insan hayatında moral çok önemli. Çocuklarımız, gençlerimiz bu akşam ne kadar güzel eğlendiler. Bu beraberlik hiç bozulmasın. Bu ülkenin en büyük ihtiyacı, beraberlik. Birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ortaya koyabilmek gerçekten önemli. Ayrılık çok kolay ama insanlarımızı birleştirmek zor. Biz bunu başarmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın şansı, bahtı açık olsun. En güzel günler bizim olsun" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar halk konserinde gönüllerince eğlenirken, gelen davetleri kırmayan Başkan Ataç da mahalle sakinleri ile çiftetelli oynadı. Program, Başkan Ataç ve onlarca çocuğun hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı söylemesi ile sona erdi.

(İHA-Y)



11.08.2017 12:20:19 TSI

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