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Kahramanmaraş'ta yolcu trafiği yüzde 9 arttı



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 164 bin 641 yolcunun hizmet aldığı bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açılamada Kahramanmaraş Havalimanı'ndan Temmuz ayında 27 bin 694 yolcu uçtu. Temmuz ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 27 bin 694 oldu.

2017 yılı Temmuz ayında Kahramanmaraş Havalimanı'na iç hat iniş kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 246 oldu. 2017 Yılı Temmuz ayında Kahramanmaraş Havalimanı yük, kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplamda yüzde 7 artışla 269 ton olarak gerçekleşti.

Kahramanmaraş Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 164 bin 641 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla bin 471 olurken, kargo, posta, bagaj trafiği de yüzde 5 artışla bin 400 tona ulaştı.

(HLL-Y)



11.08.2017 12:21:05 TSI

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