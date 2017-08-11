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Başkan Yalçın, Mal Müdürü Tekin'le bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye Mal Müdürü olarak atanan Selahattin Tekin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemize Mal Müdürü olarak atanan Selahattin Tekin Bey'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Müdürümüze çalışma hayatında sağlıklı başarılı olmasını temenni ediyorum. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

(DA-Y)



11.08.2017 12:25:00 TSI

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