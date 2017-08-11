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Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gelecek yıl tamamlanacak



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta yapımı devam eden ağız ve diş sağlığı merkezi gelecek yıl tamamlanacak

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Esentepe Mevki Şehir Hastanesi güzergahında yapımına başlanılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başer'e burada Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Babür Cevheroğlu hastane inşaatı hakkında bilgi verdi.

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin inşaatı için uzun süredir uğraştıklarını söyleyen Başer, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 15 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanacağını söyledi. Başer,"Müteahhitlerimizle görüştük. Normalde 450 gün teslim süresi olmasına rağmen inşallah seneye Ağustos'un 15'inde burası hasta kabulüne başlamış olacak. En iyi şekilde ve son teknolojiyle donatılmış olan hastanemiz Yozgatlı vatandaşlarımıza hizmet edecek" dedi.

Yozgat'ın önümüzdeki yıl itibariyle sağlık üssü haline geleceğini işaret eden Başer,"Yozgat önümüzdeki yıl 18 Ağustos'tan itibaren şehir hastanesiyle, ağız ve diş sağlığı merkezi ile tıp fakültesi hastanesi ve morfoloji binasıyla birlikte adeta bir sağlık üssü haline gelmiş olacak. Sadece Yozgat merkez ve ilçeleri değil. Bu yatırımlardan civar illerinde istifade edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(BMG-UY-Y-)



11.08.2017 12:26:24 TSI

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