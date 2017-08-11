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İzmit'te 35 kişi sertifikalı arıcılık unvanına kavuştu

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:24
İzmit'te 35 kişi sertifikalı arıcılık unvanına kavuştu
İzmit'te 35 kişi sertifikalı arıcılık unvanına kavuştu
- 25 dönümlük Tarımsal Uygulama bahçesi yeni arıcıları yetiştirdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Gürcan Yılmaz - Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen arıcılık kursuna katılan 35 kişi, düzenlenen törenle hem sertifikalarına hem de hediye arıcılık malzemelerine kavuştu.
Durhasan köyünde İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan Tarımsal Uygulama Bahçesinde, Tarım İl Müdürlüğü görevlilerince verilen arıcılık eğitimlerine katılan 35 kişi sertifikalarını aldı. 25 dönümlük alan içerisinde düzenlenen kahvaltılı organizasyona İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlçe Tarım Müdürü Fethi Polat, İlçe Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, muhtarlar ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.
Setifika töreni öncesinde kahvaltında katılımcılarla sohbet eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Mahalle statüsü kazanan köylerimizde hayvansal ve tarımsal üretimi kaliteli hale getirmek ve arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Arıcılıkta da çalışmalar yapıyoruz. Artık atadan, dededen kalma usuller yerine modern tarımın ve hayvancılığın gereklerini uygulama zamanı geldi. Geç bile kaldık. İzmitimiz bir sanayi kenti, tarım alanları sınırlı sayıda. Yüzde 20'lik bir kısım var. Ama çok verimli alanlarımız var. Biz bu yüzde 20'yi verimli kullansak, bizden çok çok fazla tarım alanları olan yerlerden çok fazla şeyler üretebiliriz. Bunun için çabalıyoruz. 7 gün 24 saat, 365 gün tarım yapabilmenin yollarını açmaya çalışıyoruz" dedi.
İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan 25 dönümlük Tarımsal Uygulama Bahçesinde vatandaşları tarımla tanıştırma çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Doğan, "Burayı hem çocuklarımıza, ağaçları, bitkiyi, toprağı, doğayı öğretmek için hem de köylülerimize uygulamalı eğitimler vermek için hazırladık. Bugün 35 sertifika dağıtacağız. Bunu yaparken tabi küçük ödüllerimiz de var. Kovanından, kıyafetinden, körüğünden bir şeyler desteklemeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Başkan Dr. Nevzat Doğan ve beraberindeki ler tarafından sertifikaları ve hediyeleri teslim edildi. Alınan sertifikaların ardından kurisyerler ve Başkan Doğan, uygulama bahçesindeki sebze ve meyvelerden toplayarak tadına baktılar.
(GY

11.08.2017 12:26:51 TSI
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