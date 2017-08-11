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Tekli: "Ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz"

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:25
Tekli: "Ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz"
Tekli: "Ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, bölge içerisinde faaliyetlerini sürdüren MTOSB Özel Şişecam Anadolu Meslek Lisesi'nde ara eleman değil, aranan eleman yetiştirdiklerini belirtti.
Türkiye'deki 317 organize sanayi bölgesini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Tekli, OSBÜK Yönetimi ile birlikte Ankara'da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan MTOSB Başkanı Tekli, MTOSB olarak eğitime büyük önem verdiklerini kaydetti. MTOSB Özel Şişecam Anadolu Meslek Lisesi'nin, Türk ekonomisinin lokomotifi olan sanayiye aranan elemanlar yetiştirmesi için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Tekli, "Elektrik-Elektronik, Gıda, Makine, Metal ve Mobilya bölümlerimizde öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Okulumuz her geçen yıl daha da ilgi gören bir okul haline geldi. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ile bir araya gelerek neler yapılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunduk. Yaptığımız tüm görüşmelerde Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisinin eğitim olduğunu dile getirdik" dedi.
Eğitimin öneminin her geçen gün biraz daha gün yüzüne çıktığına işaret eden Tekli, "Sporda, sanatta, ekonomide, sanayide, kısacası toplumun, iş hayatının her anında eğitimin önemi çok büyük. Bizler de ülkesine sevdalı, çalışmayı seven ve iyi eğitilmiş bireyler yetiştirmek için MTOSB Özel Şişecam Anadolu Meslek Lisesi'ndeki eğitim sistemine büyük özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizin okulları bittiğinde işletmelerde sadece birer ara eleman olması değil, aranan elemanlar olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
(KYM-Y)

11.08.2017 12:26:54 TSI
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