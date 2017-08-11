Kağızman'da yasak bölgeye giren terörist yakınları gözaltına alındı
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman İlçesi'nde, 6 Temmuz 2017 tarihinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava destekli operasyon etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin yakınları girdikleri 'Askeri yasak bölgede' gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerince Kağızman'da 3 Temmuz 2017 tarihinde BTÖ mensuplarına yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin içerisinde kardeşleri F.P.'nin de olduğunu düşünen terörist yakınları H.P., M.P. ve E.K. 8 Ağustos 2017 günü Geçici Askeri Yasak Bölgeye girdi. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Geçici Askeri Yasak Bölgeye giren H.P., M.P. ve E.K. gözaltına aldı.
Gözaltına alınan H.P., M.P. ve E.K. hakkında "Emre Aykırı Davranış" tan dolayı 227 lira para cezası verildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek, tahkikat başlatıldı.
(IÇ-Y)
11.08.2017 12:28:10 TSI
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