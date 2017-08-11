YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç, Bengisulular'ı dinledi

Genç, Bengisulular'ı dinledi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bengisu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Hem belediyenin hizmet ve projelerini anlatan, hem de mahallelilerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Genç, göreve geldiğinden itibaren Ortahisar'a bağlı bütün mahallelere ayrım yapmadan, eşit miktarda hizmet götürdüklerine dikkat çekti. Makamların gelip geçici olduğunu, yapılan hizmetlerin de ise kalıcı olduğuna ve hizmetleriyle anılmak istediğine vurgu yapan Başkan Genç, "Cenabı Allah bize daha iyi hizmet etmeyi nasip etsin. Çünkü bu görevler gelip geçicidir ama hizmetler kalıcıdır. İnşallah bu göreve layık oluruz. Ben bu derenin evladıyım. Bu nedenle buraların dertlerini, sıkıntılarını çok iyi biliyorum" diye konuştu.

Ortahisar'a bağlı bütün mahallelerde vatandaşların en öncelikli isteklerinin yol sorunu olduğunu kaydeden Başkan Genç, "Ortahisar Belediye Başkanı olarak benim bir hedefin var. O da, Ortahisar ilçemizde bulunan 85 mahallemizde yol sorunlarını tamamen bitirmektir. Bengisu mahallemizde de hem asfalt hem de beton yol çalışmaları yaptık. İnşallah bundan sonra hizmetlerimizi sizlerin de desteğiyle hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Merkezdeki mahallelerimizde yol sorunları nispeten iyi. Fakat gerek beldelerimizden gerekse köylerimizden eklenen mahallelerimizde yol sorunları daha fazla. Bundan dolayı bu mahallelerimizi diğer mahallelerle eşitlemek adına onlara daha fazla ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bengisu Mahallesi Muhtarı Cemal Eyüpoğlu ve mahallelilerin kanalizasyon sisteminin ne zaman kurulacağıyla ilgili sorusuna Başkan Genç, "Büyükşehir Belediyemiz ve TİSKİ bütün mahallelerimizde kanalizasyon sorununu çözmek için projeler yürütüyor. Bu amaçla biyolojik arıtma tesisi kurulacak. Ve mahallelerimizin kanalizasyon sorunu büyük ölçüde çözülecek" bilgisini verdi.

(BK-ÖS-Y)



11.08.2017 12:29:18 TSI

NNNN

