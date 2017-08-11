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Hisar deresi kavşağı trafiği rahatlatacak



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Gölcük Hisar Deresi çevresinde gerçekleştirilen kavşak çalışması bölgedeki trafikte rahatlama sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gölcük Hisar Deresi çevresini kavşak şeklinde düzenliyor. Proje kapsamında Hisar Deresi ıslahı ve yan yolların düzenlenmesi uygulamaları yer alıyor. Gölcük ilçesinin doğusunda gerçekleştirilen proje ile yan yollar ağır tonajlı araç trafiğinin mahalle içi ulaşımdan uzaklaştırılmasını sağlanacak.

Projede D kolundaki istinat perdesi beton dökümüne ve istinat taş duvar imalatına devam ediliyor. Proje kapsamında tretuvar imalatları yapılıyor. D kolunda yapılan istinat perdesinin tamamlanmasının ardından arka dolgusuna başlanacak. Dere içinde ise beton kaplama imalatına devam ediliyor. Dere içinde yer yer tesviye çalışması da sürüyor.

Proje Hisar(Asar) deresinin D-130 karayolundan Körfezdeki buluşma noktasına kadar yapılacak yan bağlantı yollarını ve dere ıslahını kapsıyor. Hisar Deresi Kavşağı projesinde toplam 5 bin metre yan yol ve bağlantı yolları bulunuyor. Ayrıca dere üzerinde oluşturulacak köprülerle doğu-batı yönündeki ulaşımı D-130 karayoluna girmeden mahalleler arasında sağlanabilecek. Hisar Deresi üzerinde D-130 Karayolu'nun kuzeyinde ve güneyinde 2 adet araç köprüsü yer alıyor.

Proje kapsamında 185 bin metreküp kazı, 281 bin metreküp dolgu, 31 bin metreküp beton, 3 bin 100 ton demir, bin 385 metre fore kazık, 58 bin metrekare duvar izolasyon, 11 bin metre yağmursuyu drenaj hattı uygulanacak. Yol çalışmalarında 38 bin ton plentmiks temel ve alttemel malzemesi, 20 bin ton asfalt, 8 bin 400 metre uzunluğunda bordür,18 bin metrekare kaldırım imalatı yapılacak.

(GY-Y)



11.08.2017 12:31:59 TSI

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