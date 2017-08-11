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Diyarbekirspor'da kamp sona erdi



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Afyon'daki yeni sezon hazırlık kamp sona erdi. Yeşil kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara Altındağ Belediyespor ile önceki gün son bir hazırlık maçı yaptı.

Diyarbekirsporlu bazı yöneticilerin de takip ettiği maç, Altındağ Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 23 Temmuz'dan bu yana Afyon bölgesinde kamp çalışmaları yapan Diyarbekirspor, dün sabah yaptığı idmandan sonra Afyon kampına noktayı koydu. Diyarbekirspor, 14 Ağustos'ta kendi tesislerinde toplanarak, lig maçlarına konsantre olacak.

(MÇ-MP-Y)



11.08.2017 12:32:50 TSI

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