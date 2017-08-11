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Darıca'da son üç gece iptal edildi



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Darıca'da ikamet eden Metehan Karabağ'ın vatani görevini yaptığı İskenderun'da vefat etmesi nedeniyle dün akşam yapılması planlanan Amasyalılar Gecesi ile birlikte, Diyarbakırlılar ve Ankaralılar Gecesi iptal edildi.

Darıca Nenehatun Mahallesi'nde oturan er Metehan Karabağ'ın ve ölüm haberi ilçede büyük üzüntü oluşturdu. Ölüm haberi nedeniyle Darıca Belediyesi de yapılması planlanan Amasyalılar, Diyarbakırlılar ve Ankaralılar Gecesi'ni iptal etti. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nın final programında ise bir değişiklik yapılmadı. Final 13 Ağustos Pazar günü yapılacak.

(GY-Y)



11.08.2017 12:36:01 TSI

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