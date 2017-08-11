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Hakkari'de yangın tatbikatı



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü tarafından yangına karşı alınacak önlemlerle ilgili tatbikat yapıldı.

APS İl Müdürlüğü; hizmet binası ve bağlı kuruluşlarının hizmet binalarında yangına karşı alınacak önlemleri ve yangın esnasında yapılması gereken çalışmalar hakkında personelini bilgilendirmek üzere Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile ortaklaşa yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Yangın tatbikatına ASP İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, yardımcıları, kuruluş müdürleri ile il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görev yapan tüm personel katıldı.

Burada konuşan Müdür Bildirici, zaman zaman özellikle yatılı kurumlarda ölümcül yangın haberlerini duyduklarını hatırlatarak, "Bugün müdürlüğümüz ve yatılı hizmet sunan kuruluşlarımızda yangın riskini en aza indirmek ve olası yangın karşısında nasıl davranılması gerektiği konusunda görev yapan personelimizi bilinçlendirmek için itfaiye müdürlüğü ile ortak yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Ayrıca bugün itfaiye müdürlüğü teknik ekipleri tarafından hizmet binalarımızda yangın ile ilgili alınması gereken tedbirler ve eksiklerimizin neler olduğu konusunda denetim gerçekleştirildi. Görülen eksiklikleri en kısa sürede tamamlayarak binalarımızda yangın riskini en aza indireceğiz. Eğitim ve yangın tatbikatı talebimize olumlu karşılık verip bugün uygulamalı yangın tatbikatı ile bizleri bilgilendiren itfaiye müdürümüze ve teknik personele şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, İtfaiye Amiri A. Gaffar Tekin ve Teknik Uzman Serdar Koşar tarafından ASP bahçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatına katılan personellere, binada yaşanabilecek yangın vakalarına karşı yapılması gerekenler ve tahliye işlemleri hakkında eğitimler verildi.

Uyum içinde gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekibi olası yangın felaketleri ve doğal afetlere karşı araçlarıyla her daim hazır olduklarını, bu tarz eğitim ve tatbikatlara devam edileceğini belirttiler.

İtfaiye ekipleri, gerek yangın tatbikatı gerekse bina tahliyesi performansları sebebi ile katılımcı ve gözlemcilerden tam not aldı.

(FT-MSA-Y)



11.08.2017 12:37:54 TSI

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