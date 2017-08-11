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Diyarbekirspor'da yeni sezon hazırlıkları iyi geçti

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:38
Diyarbekirspor'da yeni sezon hazırlıkları iyi geçti

Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un Başkan Vekili Mahmut Yaşa, kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yaşa, sezon öncesi hazırlıkların iyi geçtiğini ve Afyon kampında hazırlık maçları yaptıklarını belirtti. Yaşa, "Amacımız kendimizi geliştirmekti. Skorlarının çok bir önemi yoktu. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Kazasız belasız kampımızı bitirdik" dedi.
Grupta çok zorlu rakiplerin olduğuna dikkat çeken Mahmut Yaşa, "Fikstür çok da önemli değil. Bu rakiplerle sırayla karşılaşacağız. Bizler takımımıza inanıyoruz. İyi bir takım kurduk. Şöyle bir gerçek var, transferlerimizin kumaşı iyi. İnşallah Diyarbekirspor'u hedeflediği yere taşımak istiyoruz. Burada bir hedef var. Burada şampiyonluk var. Burası süper lig oynamış ve buna hasret kalmış bir takım inşallah istediğimiz yere geliriz. Hedef şampiyonluk" diye konuştu.
Diyarbekirspor'un kaliteli bir iskeleti olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Mahmut Yaşa transferler ve oyuncularla ilgili ise şöyle dedi:
"Kişi olarak hiçbir şey söylemeyeceğiz. Tek tek oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Çok kariyerli oyuncular da var, kariyerli değil ama beklentimiz yüksek olan oyuncular da var. Kendimizi göstereceğimiz sezon bu sezon olacaktır. Bu sezonun tekrardan 2. lige dönme açısından ne kadar önemli olduğunun tüm Diyarbekirspor camiası gibi bizler de farkındayız. Yeni sezon çalışmalarımızı bu bilinç ile yapmakta olup tüm sezon bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diyarbekirspor taraftarının da şampiyonluk yolunda bizi yalnız bırakmayacağından eminim. Sezon içerisinde bir mücadeleye gireceğiz. Bu mücadele şampiyonluk mücadelesidir. Bu şehrin renklerini temsil eden Diyarbekirspor armasını hep birlikte layık olduğu yere tekrardan döndüreceğiz. Yeni sezon tüm Diyarbekirspor camiasına hayırlı olsun."
(MÇ-MP-Y)

11.08.2017 12:39:33 TSI
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