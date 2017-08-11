Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
(Fotoğraflı)
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yozgat merkeze bağlı köylerde gerçekleştirilen operasyon sırasında bir şahsın evinin bahçesinde yapılan arama sonucunda 16 kök kenevir bitkisi ile çuval içerisinde kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 2 kİLO kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(BMG-UY-Y)
11.08.2017 12:39:52 TSI
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