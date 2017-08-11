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Deprem Müzesinde hummalı çalışma

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:41
Deprem Müzesinde hummalı çalışma
Deprem Müzesinde hummalı çalışma

(Fotoğraflı)

İsmail Kurt
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden olan Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi'nde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.
Cephanelik bölgesinde 1740 metrekarelik bir alan üzerinde yapılmakta olan projenin 17 Ağustos 1999 depreminin 18. yıldönümüne yetiştirilebilmesi için çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyacak Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi İki kattan oluşuyor. Kendi alanında sadece Türkiye'de değil Dünyada da ilk olma özelliği taşıyacak merkezde digital panorama, diaroma (depremin ışık oyunlarının da yardımıyla 3 boyutlu olarak modelleneceği alan),anı ürünler satış bölümü, deprem dokümantasyon merkezi, kafeterya gibi sosyal alanlar bulunacak. Yetkililer, Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi'nin 17 Ağustos 1999 depremini unutmamak, unutturmamak, İzmit başta olmak üzere ülkemizin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla yapıldığı söylediler.
(RFK-Y)

11.08.2017 12:43:07 TSI
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