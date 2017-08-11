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Körfez şehit ailelerinden Başkan Baran'a anıt teşekkürü



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez'de açılışı yapılan Şehitler Anıtı için şehit aileleri ve projenin gerçekleştiricilerinden olan Caner Göçmez ve İbrahim Tezel, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Körfez Tütünçiftlik sahilinde açılan Şehitler Anıtı için şehit aileleri ve projenin gerçekleştiricilerinden olan Caner Göçmez ve İbrahim Tezel, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ı makamında ziyaret etti. Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan İsmail Baran, yapılan ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarete Şehit Osmangazi Çetingöz'ün babası Kerim Çetingöz ve Abdulsamet Özen'in babası Hüseyin Fehmi Özen de katıldı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a anıtın yapımı sırasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Caner Göçmez, "Verdiğiniz destek, bizleri hem motive ederken, güç de verdi. Gerçekten bu konuda gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise, "Şahadete olan özlemimizi ve şehitlere olan saygımızı gösterme adına bu güzel anıtın Körfez'de yapılmasından emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anıtın bir maddi değeri yok. Asıl değeri taşıdığı manadır. Şehitlerimize olan özlemimiz, sevgimizdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Göçmez ve şehit aileleri, Başkan İsmail Baran'a verdiği desteklerden dolayı üzerinde şehit anıtının maketinin yer aldığı plaket takdim etti.

(GY-Y)



11.08.2017 12:43:08 TSI

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