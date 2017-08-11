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Mersin'de tiyatroya gitmeyen kalmayacak



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yaylalarda, Köylerde Kültür-Sanat Her Yerde' sloganıyla çıktığı yolda hayatında hiç tiyatroya gitmemiş vatandaşları tiyatro ile buluşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerdeki meydanlarda gerçekleştirdiği tiyatro oyunu, son olarak Mut'un Çömelek Mahallesi'nde sahnelendi. 80 yaşındaki Durasan Turak'tan, 16 yaşındaki Ayşen Sallan'a kadar her yaş grubundan mahalleli, daha önce hayatlarında hiç yaşamadıkları bir deneyimi yaşayarak, Büyükşehir Belediyesi sayesinde köylerine taşınan sanatın tadını çıkardılar. Daha önce köylerine hiç tiyatro gelmediğini, böyle bir hizmet almadıklarını belirten Çömelekliler, Başkan Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ettiler. Çömelekli 80 yaşındaki Durasan Turak, bu yaşına kadar hayatında hiç tiyatro izlemediğini ve tiyatroyu sadece televizyonda gördüğünü söyleyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi buralara kadar gelmiş. Bizleri çok mutlu ettiler. Başkanımız Burhanettin Kocamaz'da çok sağ olsun. Karagöz ve Hacivat ile Köy Seyirlik oyunları sergilenecekmiş burada. Şu saatten sonra bizden geçti zaten, gidiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz böyle şeyleri öğrensinler" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin köylerine kadar tiyatro getirdiğini ve akşam izlemeye gideceklerini söyleyen 73 yaşındaki Yılmaz Oğuzoğlu da Başkan Kocamaz'ı köylerinde görmek istediğini belirterek, "Daha önce bizler böyle bir hizmet almadık. Böyle şeyler yeni geliyor buralara. Artık devam ettirilirse de sürekli seyrederiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin köyümüze böyle hizmetler getirmesi de çok iyi" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile siyasi görüşünün uyuşmadığını fakat uyuşmasa bile yerel seçimlerde kendisine oy verdiğini dile getiren Çömelek sakini Şenel Çekiç ise, "Köyümüze daha önce böyle bir hizmet gelmedi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için böyle bir hizmetin ayaklarına kadar gelmesi tabi ki de çok iyi. Güzel bir etkinlik olacağını ümit ediyorum ve çok heyecanlıyım. Burhanettin Bey benim normalde siyasi görüşüme uygun değildir ama uygun olmasa bile yerel seçimlerde ben kendisine oy verdim. Çünkü ben iş yapacak insana oy vermeyi tercih ediyorum. Başkanımızı inşallah bir gün Çömelek'te de görmek isteriz" diye konuştu.

Arslanköy Çadır Tiyatrosu Kadınlar Topluluğu'nun oyuncularından Behiye Yanık, daha önce hiç tiyatro izlemeyen vatandaşlara ulaşmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, "Köylerimizde hiç tiyatro izlemeyenler varmış ve çok memnun oldular. Devamlı gelin, oynayın dediler. Böyle olunca bizler de memnun oluyoruz. Köylüler çokta sıcakkanlılar, bizlere iyi davranıyorlar, güleç yüzlüler. Bir kadın nasıl böyle çıkar da oyun oynar diye şaşırıyorlar. Bizim eşlerimiz hayatta böyle bir şeye izin vermez diyorlar. Biz de diyoruz ki sizler de oynayın, böyle köy köy biz de sizleri seyretmeye gelelim diyoruz" şeklinde konuştu.

21 Temmuz'da başladıkları yolculukta dere tepe demeden en ücra mahalleleri bile sanatla tanıştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 20 Ağustos tarihine kadar 30 ayrı mahallede tiyatrolarını sahneleyecek, film ve gölge oyununu da vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.

(KRY-Y)



11.08.2017 12:50:27 TSI

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