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Vali Doğan, Anadolu Bursiyerini makamında kabul etti



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Koç Üniversitesi'nin ''Anadolu Bursiyeri'' programıyla üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi'ne yerleşmeye hak kazanan Yakup Enes Güven'i makamında kabul etti.

Doğan, Kars'ta bir ilki gerçekleştirerek Anadolu Bursiyeri kazanan Yakup Enes Güven'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yakup Enes Güven de, sınava hazırlanan öğrencilere, "Hayallerinizin peşinden koşmayı asla bırakmayın" şeklinde tavsiyede bulundu. Güven, Kars Sınav Özel Öğretim Kursu ve Fen Lisesi'ndeki öğretmenlerine teşekkür etti.

Anadolu Bursiyerine hak kazanmak için öğrencilerin; YGS ve LYS puan türlerinde ilk 10 bin içerisinde olmak, tıp tercihleri içinde ilk 5 binde olmak ve üniversitenin kendi bünyesinde yapmış olduğu sınavlarda da başarılı olmak gerekiyor.

(IÇ-Y)



11.08.2017 12:52:47 TSI

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