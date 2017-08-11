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Başkan Bozkurt'tan İlçe Jandarma Komutanı İlhan'a hayırlı olsun ziyareti

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:51
Başkan Bozkurt'tan İlçe Jandarma Komutanı İlhan'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Bozkurt'tan İlçe Jandarma Komutanı İlhan'a hayırlı olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yakup İlhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretinde, "Bu görevlendirmenin İlçemize ve şahsınıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şahsım ve kurumum olarak ilçemiz için destek olabileceğimiz konularda her zaman yanınızda olduğumu ifade ediyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" diye konuştu.
İnönü İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yakup İlhan da Başkan Bozkurt'a gerçekleştirdiği nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
(İHA-Y)

11.08.2017 12:53:11 TSI
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