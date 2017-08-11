ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yıldırım dayanışma şehri

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:53
Yıldırım dayanışma şehri
Yıldırım dayanışma şehri
- Yıldırım Belediyesi binlerce ihtiyaç sahibini sevindirdi

(Fotoğraflı)

Zafer Peker
BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından 'Hayat Paylaşmakla güzel' sloganıyla hayata geçirilen Paylaşım Atölyesi, gönüllü bağışçıların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.
2017'nin ilk 7 ayında 204 ev eşyası ve bin 753 elbise vatandaşlara ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi Yıldırımlıların gönüllerince alışveriş yapmalarını sağlayan 'Yıldırım Sosyal Kart' projesi ile 14 bin 254 kişiye kart teslim edildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan müracaatlarının değerlendirilmesi sonucu tespit edilen ihtiyaç sahipleri, bu kart ile anlaşmalı market zincirlerinden alışveriş yapıyor.
Kardeşlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiklerini ifade eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Hemşerilerimizin dertleri ile dertlenmek ve bunlara bir nebze de olsa derman olabilmek bizim yönetim anlayışımızın temelini teşkil ediyor. Maddi imkanı el vermeyen zor durumdaki vatandaşlarımızın hem giysi hem de eşya ihtiyaçlarına cevap verdik. 'Yıldırım Sosyal Kart' adını verdiğimiz projemizle ihtiyaç sahibi hemşerilerimize anlaşmalı market zincirlerinde dilediğince kullanabilecekleri bir kart veriyoruz. Bu anlayışla ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olarak birlik ve beraberliğimizi canlı tutmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
(MŞ)

11.08.2017 12:56:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Osmangazi'den Kıbrıs'a kardeşlik parkı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN KIBRIS'A KARDEŞLİK PARKI
Demirtaş'ta yeni imar yolları açılıyor
YEREL

DEMİRTAŞ'TA YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR
İnegöl'de salça çekme makinesi olmayan köy kalmadı
YEREL

İNEGÖL'DE SALÇA ÇEKME MAKİNESİ OLMAYAN KÖY KALMADI
Tarım Komisyonu'ndan 'dolu' seferberliği
YEREL

TARIM KOMİSYONU'NDAN 'DOLU' SEFERBERLİĞİ
Bursa'da trafik düzenlemesi
YEREL

BURSA'DA TRAFİK DÜZENLEMESİ
Yeşil Cami projesi İznik'e değer katacak
YEREL

YEŞİL CAMİ PROJESİ İZNİK'E DEĞER KATACAK
Osmangazi'den muhtarlara bilgisayar ve yazıcı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN MUHTARLARA BİLGİSAYAR VE YAZICI
Büyük ikramiye Yenişehir'e
YEREL

BÜYÜK İKRAMİYE YENİŞEHİR'E
Osmangazi araç filosunu yeniliyor
YEREL

OSMANGAZİ ARAÇ FİLOSUNU YENİLİYOR
Kurban kesiminde hijyene dikkat
YEREL

KURBAN KESİMİNDE HİJYENE DİKKAT
Organik ürün yetiştiren çiftçiler sertifikalarını aldı
YEREL

ORGANİK ÜRÜN YETİŞTİREN ÇİFTÇİLER SERTİFİKALARINI ALDI
Yılmaz'dan engelli öğrenciye laptop
YEREL

YILMAZ'DAN ENGELLİ ÖĞRENCİYE LAPTOP