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Yıldırım dayanışma şehri

- Yıldırım Belediyesi binlerce ihtiyaç sahibini sevindirdi



(Fotoğraflı)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından 'Hayat Paylaşmakla güzel' sloganıyla hayata geçirilen Paylaşım Atölyesi, gönüllü bağışçıların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.

2017'nin ilk 7 ayında 204 ev eşyası ve bin 753 elbise vatandaşlara ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi Yıldırımlıların gönüllerince alışveriş yapmalarını sağlayan 'Yıldırım Sosyal Kart' projesi ile 14 bin 254 kişiye kart teslim edildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan müracaatlarının değerlendirilmesi sonucu tespit edilen ihtiyaç sahipleri, bu kart ile anlaşmalı market zincirlerinden alışveriş yapıyor.

Kardeşlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiklerini ifade eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Hemşerilerimizin dertleri ile dertlenmek ve bunlara bir nebze de olsa derman olabilmek bizim yönetim anlayışımızın temelini teşkil ediyor. Maddi imkanı el vermeyen zor durumdaki vatandaşlarımızın hem giysi hem de eşya ihtiyaçlarına cevap verdik. 'Yıldırım Sosyal Kart' adını verdiğimiz projemizle ihtiyaç sahibi hemşerilerimize anlaşmalı market zincirlerinde dilediğince kullanabilecekleri bir kart veriyoruz. Bu anlayışla ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olarak birlik ve beraberliğimizi canlı tutmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

(MŞ)



11.08.2017 12:56:15 TSI

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