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ASKİ: "Sarıçam'da bazı mahallelere su verilemeyebilir"



ADANA (İHA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde elektrik hatlarının yeraltına döşenmesi nedeniyle bazı mahallelere su verilmesinde aksaklıklar olabileceği bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) yapılan açıklamaya göre, elektrik üretimi ve dağıtımını gerçekleştiren Enerjisa, Sarıçam ilçesindeki kabloların yer altına alınması ve trafo yenileme çalışmalarına 11 Ağustos 2017 tarihinde başladı. Sarıçam ilçesinde yapılacak olan çalışmalar dolayısıyla bölgede sık sık elektrik kesintisi yaşanacak. Bu elektrik kesintilerinden dolayı içme suyu depolarını besleyen pompaların çalışmasında sıkıntılar doğabileceği için Sarıçam ilçesinde bazı mahallelere kesintisiz su verilmesinde aksaklıklar oluşabilecek.

Enerjisa tarafından gerçekleştirilen çalışmaların 15 gün süreceği bildirildiği belirtilen açıklamada, "Bu süre içerisinde genel müdürlüğümüzün elinde olmayan nedenlerden dolayı oluşacak kesintiden etkilenecek bölgelere, suyun dönüşümlü olarak iletilmesi sağlanacaktır" dedi.

(ELF-Y)



11.08.2017 12:56:46 TSI

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