ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ASKİ: "Sarıçam'da bazı mahallelere su verilemeyebilir"

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:54
ASKİ: "Sarıçam'da bazı mahallelere su verilemeyebilir"

ADANA (İHA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde elektrik hatlarının yeraltına döşenmesi nedeniyle bazı mahallelere su verilmesinde aksaklıklar olabileceği bildirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) yapılan açıklamaya göre, elektrik üretimi ve dağıtımını gerçekleştiren Enerjisa, Sarıçam ilçesindeki kabloların yer altına alınması ve trafo yenileme çalışmalarına 11 Ağustos 2017 tarihinde başladı. Sarıçam ilçesinde yapılacak olan çalışmalar dolayısıyla bölgede sık sık elektrik kesintisi yaşanacak. Bu elektrik kesintilerinden dolayı içme suyu depolarını besleyen pompaların çalışmasında sıkıntılar doğabileceği için Sarıçam ilçesinde bazı mahallelere kesintisiz su verilmesinde aksaklıklar oluşabilecek.
Enerjisa tarafından gerçekleştirilen çalışmaların 15 gün süreceği bildirildiği belirtilen açıklamada, "Bu süre içerisinde genel müdürlüğümüzün elinde olmayan nedenlerden dolayı oluşacak kesintiden etkilenecek bölgelere, suyun dönüşümlü olarak iletilmesi sağlanacaktır" dedi.
(ELF-Y)

11.08.2017 12:56:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Seyhan Belediyesi, kurbanları ücretsiz kesecek
YEREL

SEYHAN BELEDİYESİ, KURBANLARI ÜCRETSİZ KESECEK
Başkan Sözlü, Adanalı aşçılara güç verdi
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ, ADANALI AŞÇILARA GÜÇ VERDİ
Açık büfelere dikkat
YEREL

AÇIK BÜFELERE DİKKAT
Adana Havalimanı 7 ayda 3 milyon 171 bin yolcuya hizmet verdi
YEREL

ADANA HAVALİMANI 7 AYDA 3 MİLYON 171 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ
ATO Başkan adayı Tarkan Kulak: &quot;Doğru bir karar aldım&quot;
YEREL

ATO BAŞKAN ADAYI TARKAN KULAK: "DOĞRU BİR KARAR ALDIM"
Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yeşil görevine başladı
YEREL

KOZAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI YEŞİL GÖREVİNE BAŞLADI
Türk güreşine damga vuran pehlivanlar Kızıldağ'da
YEREL

TÜRK GÜREŞİNE DAMGA VURAN PEHLİVANLAR KIZILDAĞ'DA
Adana'ya sosyal, kültürel, ekonomik kentsel dönüşüm
YEREL

ADANA'YA SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK KENTSEL DÖNÜŞÜM
Gençlik Eğitim Merkezleri başarı çıtasını yükseltiyor
YEREL

GENÇLİK EĞİTİM MERKEZLERİ BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTİYOR
Lübnan'dan Adana turizmine destek
YEREL

LÜBNAN'DAN ADANA TURİZMİNE DESTEK
Vali Demirtaş AOSB'de
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ AOSB'DE