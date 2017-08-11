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Başiskele'de asfalt çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde asfaltlama çalışmaları sürüyor.

İlçede yapılan yeni yatırımlarla markalaşan Başiskele, kentsel dönüşümün en açık görüldüğü ilçelerin başında geliyor. Başiskele modern kent olma yolunda giderek şekillenirken bunun göstergesi olarak cadde ve sokaklarda büyük değişim yaşanıyor. 2017 yılı yatırım programı kapsamında asfaltlama çalışmalarına hız veren Başiskele Belediyesi altyapı sorunu bulunmayan veya altyapısı yenilen cadde ve sokakları asfaltlıyor. Yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi Kasımoğlu Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı, ve Serdar Mahallesi Sultan Murat Caddesi ile Yavuz Caddesi asfaltlanıyor.

(RFK-Y)



11.08.2017 12:59:05 TSI

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